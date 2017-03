Argentina, Dybala recuperato: in panchina contro la Bolivia

27 marzo 2017

Dall' Argentina arrivano buone notizie per quanto riguarda la condizione di Paulo Dybala , fermo dal 19 marzo a causa di una contrattura rimediata contro la Sampdoria. Il c.t. dell'Albiceleste, Bauza , in conferenza stampa ha annunciato la disponibilità dello juventino per la partita in programma domani contro la Bolivia : "La Juventus è stata informata, il recupero è stato positivo e domani Dybala sarà disponibile partendo dalla panchina".

Dopo aver saltato la gara con il Cile, Dybala è pronto dunque a mettersi a disposizione per la trasferta in Bolivia e, notizia ottima per i bianconeri, a questo punto Allegri dovrebbe poter contare su di lui per l'importante sfida del San Paolo contro il Napoli, in programma domenica sera.



Intanto Bauza ha annunciato l'11 che affronterà domani la Bolivia nella 14.ma giornata delle qualificazioni al Mondiale 2018. A centrocampo ci sarà l'interista Banega, insieme a Pizarro, Enzo Perez e Di Maria. In attacco, senza lo squalificato Higuain, toccherà a Pratto fare coppia con Messi.