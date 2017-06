Allegri rinnova, il Nantes avverte: "Attenta Juve"

7 giugno 2017

L'esperienza, insomma, consiglia prudenza e il Nantes ha voluto avvisare la Juve facendo ironia e autoironia, doti rari e sempre molto apprezzate. Il rinnovo siglato a maggio, infatti, non ha impedito a Conceicao di dimettersi per fare ritorno in Portogallo.



Solo poche ore fa, infatti, il club francese ha annunciato la notizia dell'addio di Conceicao sul proprio sito ufficiale con questa nota: "Per preparare al meglio la prossima stagione l'FC Nantes non ha avuto altra scelta che accettare questa decisione inaspettata di Sergio Conceicao, nonostante il considerevole danno causato". La scelta del portoghese è stata causata dall'accordo raggiunto con il Porto e al Nantes, non è rimasta che la strada dell'ironia.