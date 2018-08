Allegri: "L'obiettivo è vincere, non giocare bene. CR7 arrabbiato è un vantaggio"

31/08/2018

- Dybala: ha notato qualche contraccolpo psicologico in lui che prima era catalizzatore di attenzioni e ora l'attenzione è tutta su Ronaldo?

Lui è sereno, deve trovare una condizione migliore come tanti altri. L'arrivo di CR7 per lui e per tutti deve essere uno stimolo. C'è grande competitività all'interno della squadra, tutti vogliono giocare, domani è l'ultima prima della sosta e dopo la sosta dobbiamo essere tutti al massimo. Nel calcio contano due cose: scendere in campo e correre, che non è indispensabile, ma aiuta, e vincere la partita. Il resto sono chiacchiere che non ci devono riguardare, io devo solo mettere i giocatori nelle migliori condizioni e portare a casa dei risultati e mi sembra che finora ci siamo riusciti.

Domani finisce un mini-ciclo e dopo la sosta bisogna essere in condizioneSta bene, ma è normale che fosse un po' arrabbiato. Questo dimostra quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore e per noi è un vantaggio.O lui o Khedira, uno dei due giocaE' una scelta personale e va rispettato. L'anno scorso è stato capocannoniere della Champions e ha fatto una grandissima annataSul campo del Parma la Juventus ha sempre fatto fatica, ma è da questi campi che passano le vittorie per lo scudetto. Bisogna prendere tre punti prima della sosta, avendo rispetto del Parma giocando una partita tosta.Ho un dubbio a destra tra Cuadrado e Cancelo mentre gli altri rimangono gli stessi. Non ho deciso il modulo e con che centrocampo giocare. Comunque saranno decisivi i cambi, come sempre. Per noi Parma è un campo difficile.Sta bene e si sta adattando al nuovo campionato. Poi viene da un infortunio lungo e ha bisogno di recuperare e trovare ritmo. Quando è entrato ha fatto sempre bene, ma è un giocatore che piano piano conoscerà meglio il campionato italiano.Lui e Mandzukic giocano, poi deciderò.Quando smetterò mi dovranno spiegare cosa vuol dire giocare bene. Se vogliamo divertirci possiamo giocare per quello, però poi se non si vince qualcuno si lamenterebbe. Ci vuole equilibrio in tutto, ma a me sono sempre piaciuti gli allenatori che vincevano come Capello e Lippi. Nell'albo d'oro viene ricordato chi vince, non chi gioca meglio. A me piace vincere, anche se si gioca male.Per vincere lo scudetto ci vorrà più fatica perché le prime sei squadre si sono livellate verso l'alto. Non dimentichiamoci dell'Atalanta, della Fiorentina e delle genovesi. E' sempre difficile batterle, come abbiamo visto col Chievo.Tutti i giocatori qui sono soddisfatti, ma è normale che ci sia concorrenza. Se poi uno non è contento può andare via, ma Benatia rimarrà.Non ho da dire niente, non si può criticare un giocatore così. Ha giocato con tutti gli allenatori che ha avuto e qualcosa vorrà dire. Contano i fatti.