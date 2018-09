Allegri insiste sul tandem Dybala-Ronaldo: "CR7 deve continuare a segnare"

25/09/2018

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Ronaldo gioca?

"Martedì in Champions non ci sarà e sta bene fisicamente. Siamo a inizio campionato, ha bisogno di giocare e di continuare a fare gol. Col Bologna sarà titolare"



Difese chiuse

"La Juve deve abituarsi a continuare a vincere, indipendentemente dall'atteggiamento degli avversari. Durante la stagione ci sono partite chiuse come quella col Frosinone e altre più aperte. Tutto dipende dall'andamento del match. Il Frosinone più passavano i minuti, più si chiudeva. Ma la Juve ha fatto una buona partita, giocando con lucidità e calma. Abbiamo creato occasioni e abbiamo vinto"



Bentancur

"Ha ottime possibilità di giocare col Bologna. Rientrerà Matuidi, poi sceglierò uno tra Pjanic e Emre Can. Bentancur non ha giocato male l'ultima gara, ma deve essere solo più convinto e credere di più nelle sue possibilità. Ha qualità tecniche importanti e deve fare qualche gol e qualche assist".



La difesa

"Gioca Perin. Chiellini dovrebbe riposare. Il dubbio è Alex Sandro. Se non gioca, giocano Cancelo a sinistra e Caudrado a destra. A meno che non faccia giocare Bernardeschi a sinistra".



Il Bologna

"E' una gara da vincere, per arrivare in vantaggio di tre punti nello scontro diretto col Napoli. Il Bologna arriva dalla vittoria con la Roma e anche prima ha sempre fatto bene. Sanno restare in partita e sanno soffrire. Inzaghi è bravo, ma noi dobbiamo vincere. Non dobbiamo prendere la gara con superficialità, dobbiamo giocare come a Frosinone, con maturità e in maniera responsabile"



Dybala

"Domani gioca. Ha bisogno di giocare. Col Frosinone ha fatto una buona partita. Certo, viene valutato solo se fa gol, ma non è giusto. Ha fatto qualche giocata ed è in buona condizione"



Chance per Kean

"Avevo già in mente di farlo giocare col Frosinone. Mandzukic dovrebbe riposare. E Kean col Bologna è una possibilità. O giocano Dybala e Ronaldo, oppure ne aggiungo un altro in attacco e ci metto Kean"



La posizione di Bernardeschi

"Col Frosinone ha giocato da mezzala, ma ha fatto molto bene anche da esterno col Valencia. E' cresciuto tanto e i meriti sono solo suoi. Da quando è arrivato alla Juve ha capito velocemente che doveva migliorare mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Ha entusiasmo e strapotere fisico. E' diventato un giocatore importante per la Juve e per la Nazionale"



Spinazzola

"Sta recuperando. Ci han dato il permesso di inserirlo in gruppo lentamente e così stiamo facendo"



Fifa Awards, Messi ha votato Allegri

"Sono contento, non posso dire altro. Il premio l'ha vinto Descamps meritatamente, ma ha vinto anche Marotta..."



Gol nel secondo tempo

"La squadra cresce fisicamente nella ripresa e questo è un aspetto importante per l'andamento della stagione. Quando gli altri calano, se hai fisicità puoi far gol e portare a casa la partita nel finale"



Barzagli recuperato

"E' completamente recuperato e può giocare dal primo minuto. I cavalli vecchi non hanno bisogno di allenamento, quando devono correre li si mette in campo e corrono. Se gioca Barzagli magari giochiamo a tre o a due, magari non gioca e si potrebbe giocare a quattro. Devo valutare le condizioni di Cuadrado, Alex Sandro e Cancelo e qualche cambio in panchina me lo devo tenere, altrimenti non ho cambi in panchina".



Le espulsioni

"Non è che ora dobbiamo avere un espulso tutte le domeniche. Ci sono sempre quei momenti, in tutte le stagioni. Noi a Frosinone abbiamo interrotto questa cosa. In Spagna l'espulsione l'abbiamo vista tutti, Douglas Costa giustamente si è beccato quattro giornate. Dobbiamo essere lucidi e finire le partite in undici che è più facile".