Allegri: "Commessi errori non da Juve, dovevamo chiuderla. Rigore ininfluente"

28 aprile 2017

"Il fallo di mano di Toloi? Non parlo dell'episodio perché non ha senso. A 1' dalla fine eravamo in vantaggio e non abbiamo vinto, l'episodio sarebbe stato ininfluente se avessimo gestito la gara". E' la lucida analisi di Allegri dopo il 2-2 di Bergamo. "Bastava restare attaccati alla gara ma siamo stati scollegati, abbiamo subito nel primo tempo ma una volta ribaltata dovevamo chiuderla: la Juventus di solito non prende mai gol in quel modo".

"Questo è un segnale del fatto che abbiamo giocato a fasi alterne - ha detto il tecnico della Juve Allegri a Premium Sport - Abbiamo allungato di un punto sulla Roma e ora dovremo fare altre vittorie. Gli scudetti si vincono sempre alla fine, la squadra ha fatto 84 punti, possiamo arrivare a 96 punti e stiamo facendo un percorso importante. Avessimo vinto stasera avremmo dato un colpo decisivo al campionato. Questa partita ci servirà per capire come sarà la partita con il Monaco, che gioca in maniera simile all'Atalanta".



E ancora: "Cosa ho detto alla squadra nell'intervallo? Ho detto che loro avevano vinto tutti i contrasti e che nel calcio se non si vincono i contrasti non si vincono le partite. Nella ripresa abbiamo alzati il ritmo, siamo stati molto bravi anche perché l’Atalanta non poteva reggere i ritmi del primo tempo. Distratti dal prossimo impegno in Champions? Sapevamo che non sarebbe stato semplice giocare qui a Bergamo contro una squadra che sta facendo benissimo. Ci sta durante l'anno giocare partite così, non ci dovrebbero essere ma i ragazzi sono umani. L'importante è farne tesoro, rimanere sereni e preparare bene la Champions".