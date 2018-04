Allegri blinda Bonucci: "Sarà il leader del futuro"

26 giugno 2017

Pjanic e Mandzukic non erano al meglio dopo i primi 45 minuti: "Avevo Miralem con un ginocchio in disordine, avevo Mario con una caviglia che si stava gonfiando e quindi li ho rimandati in campo sperando che la partita si mettesse in un certo modo. Già gli ultimi 5 minuti del primo tempo loro avevano preso il sopravvento. I primi 40 minuti loro erano stati fermi, avevano paura di prendere goal e nel secondo tempo, quando hanno visto che noi eravamo più in difficoltà, ci sono saltati addosso".



Sull'esclusione di Bonucci contro il Porto ha spiegato: "Nella gestione del caso Bonucci in quel momento particolare, era giusto fare così. Ci sono momenti in cui era giusto chiudere un occhio e dei momenti in cui gli occhi vanno tenuti entrambi aperti. In quel momento Leo aveva sbagliato, avevo sbagliato anche io, infatti mi sono autopunito, ed era giusto che Leo stesse fuori".