Allegri applaude la sua Juve: "Miglior prestazione della stagione"

06/10/2018

Soddisfatto Massimiliano Allegri per la vittoria ottenuta dalla Juve ad Udine: "Abbiamo lavorato per fare bene all'inizio. Oggi poteva essere difficile ma i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato forse la migliore partita, utilizzando l'ampiezza. Concedendo poco e creando molto. Poteva essere una partita a rischio ma i ragazzi hanno mostrato grande maturità. Dobbiamo lavorare su noi stessi, col Napoli in 11 contro 10 abbiamo fatto un po' di confusione, siamo ripartiti per migliorare quello".

L'ottava vittoria su otto partite porta a fantasticare l'en plein: "I 114 punti? Oggi ho chiesto ai ragazzi una bella sosta e non prendere gol. Abbiamo fatto massimo due gare senza prendere gol, bisogna fare un bel filotto. Dobbiamo darci obiettivi per crescere".



Gli occhi di tutti erano puntati su Cristiano Ronaldo: "Io valuto quello che vedo, per quella situazione non sono io che dovrò dire e fare. Ronaldo ha fatto una bella partita, si è allenato serenamente, e stasera ha fatto un gol straordinario".



Complimenti specifici a Cancelo e Bentancur: "Joao è migliorato molto tecnicamente. Si è fatto due o tre volte beccare alle spalle, rischia sapendo di essere veloce ma così rischi il rigore. Ma ha fatto una grande partita. Rodrigo? Sono contento per il suo primo gol, ha fatto la miglior partita in bianconero".



Questo invece il commento sul dopo-Marotta ed un suo ruolo più manageriale: "Abbiamo sempre deciso insieme, io ho delle idee ma è chiaro che più si sta insieme e meglio ci conosciamo, chiedo calciatori con certe caratteristiche e Fabio è bravissimo nel cercare i calciatori. Sono fortunato ad avere uno staff importante, loro lavorano molto altrimenti non ce la farei a seguire tutto. In una grande squadra non c'è solo campo, devi gestire tutto, dai calciatori ai media. Con la società cerchiamo di fare meno errori possibili, non essere perfetti. Poi sono un po' vecchiarello, mi stanco ad andare sempre sul campo".