Allegri applaude la Juve: "Che partita, bravi tutti"

17 maggio 2017

In attesa del Triplete, Massimiliano Allegri ha fatto tris in Coppa Italia con la sua Juventus . Il tecnico bianconero è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori in finale contro la Lazio: "Abbiamo fatto un primo tempo straordinario e nel secondo tempo abbiamo gestito con una buona fase difensiva". Ora bisogna conquistare campionato e Champions League: "Ottima stagione, ora facciamola diventare grande".

La Juve è tornata grande dopo il ko contro la Roma in campionato: "Abbiamo riscattato la prestazione poco attenta di domenica. Diciamo che abbiamo bene la settimana e ora dobbiamo pensare a domenica. Ci manca una vittoria per vincere il campionato e dobbiamo farla assolutamente domenica contro il Crotone, non sarà facile perché loro lottano per la salvezza".



Dani Alves è stato decisivo: "Non dobbiamo parlare di un solo giocatore, ma di tutti che stanno facendo un'ottima stagione. Anche oggi l'hanno dimostrato. Complimenti a loro e anche alla Lazio".