Allarme Juve: Bentancur rischia la gamba, fallo killer di Belmonte

31 gennaio 2017

Il matrimonio si farà. Anche perchè l'ad della Juve Beppe Marotta ha detto: "Faremo di tutto per prendere Bentancur, abbiamo una prelazione fino ad aprile". A complicare i piani ci ha provato l'argentino Belmonte autore di un intervento durissimo sul centrocampista dell'Under 20 uruguaiana. Solo un grande spavento per Bentancur che è rientrato in campo guidando i giovani della Celeste alla vittoria.

Il fallo ha rischiato di rompere la gamba a Rodrigo Bentancur e ha portato all'espulsione diretta del centrocampista del Lanus. Fortunatamente per l’Uruguay e per la Juventus solo una brutta botta per il 20enne di Nueva Helvecia, che dopo il duro colpo è tornato regolarmente in campo, guidando il suo Uruguay alla netta vittoria per 3-0 sull’Argentina.