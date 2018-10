Accuse a Ronaldo, la Juve: "Vicende di 10 anni fa non modificano la nostra opinione"

04/10/2018

La Juventus è intervenuta sulla vicenda che vede protagonista Cristiano Ronaldo, dopo la riapertura delle indagini sulle presunte molestie sessuali da parte del portoghese nei confronti di una ragazza nel 2009. "Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione", ha scritto il club su Twitter.