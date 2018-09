JUVENTUS, NEDVED: "SIAMO TRA LE FAVORITE, NON CI NASCONDIAMO"

19/09/2018

Pavel Nedved prima di Valencia-Juventus: "Non esiste una sola favorita in Champions League, ce ne sono sempre 4-5 e quest'anno ci siamo anche noi. Non ci nascondiamo. Speriamo di essere pronti, perché le notti di Champions sono davvero molto belle. Le avversarie più temibili per la Coppa? Le solite, il Barcellona è attrezzato, il Real Madrid, il City, il Psg. È abbastanza imprevedibile come torneo e non dobbiamo farci sorprendere. Cristiano Ronaldo vredo che sia un leader anche senza parlare. È il numero uno al mondo, per come si allena trascina i compagni. E io sono molto contento di come si stanno allenando i ragazzi, per come sono partiti in questa stagione" le parole a Sky Sport.