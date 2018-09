JUVENTUS, MATUIDI: "CON POGBA APPUNTAMENTO IN CAMPO"

11/09/2018

Blaise Matuidi ha parlato di Juventus dal ritiro della Francia: "In Champions girone complicato ma siamo forti, Manchester United e Valencia non vanno sottovalutate. Con Pogba abbiamo scherzato, ci siamo dati appuntamento in campo. Cristiano Ronaldo è il migliore, ci sarà di aiuto nei momenti decisivi della stagione"