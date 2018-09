JUVENTUS, MAROTTA: "SPERO DI TORNARE A MADRID A FINE ANNO..."

25/09/2018

Premiato come miglior dirigente al Fifa The Best, Giuseppe Marotta ha commentato così: "Riconoscimento per me e per l'intera Juventus,spero di tornare a Madrid a fine stagione (si giocherà la finale di Champions, ndr): spesso nella vita i sogni diventano realtà. Cristiano Ronaldo? Merito del presidente e di tutti noi, un campione che darà una motivazione in più per arrivare al nostro sogno: alzare un trofeo prestigioso".