JUVENTUS, DYBALA: "UN GOL CHE PUÒ DARMI FIDUCIA"

26/09/2018

Paulo Dybala dopo il 2-0 al Bologna: "Penso che il gol mi possa ridare la fiducia che ho sempre avuto. Ho sempre lavorato per partite così, per dare il mio meglio alla squadra. Credo di non aver fatto brutte partite, ma il livello è alto e anche i tifosi vogliono sempre di più. La Juve più forte di sempre? Quello si saprà a fine stagione, con l'arrivo di Cristiano c'è più entusiasmo, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché abbiamo appena iniziato. La squadra gioca bene ed è bello. Come si migliora il feeling con lui? Con allenamenti, partite, giocando. C'è entusiasmo e voglia di farlo segnare, ma siamo tutti importanti, e l'importante è che la squadra vinca", ha dichiarato a Dazn.