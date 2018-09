JUVENTUS, BENTANCUR: "ALLEGRI MI CHIEDE PERSONALITÀ"

30/09/2018

Rodrigo Bentancur si focalizza sulla Champions League: "Vogliamo vincere per mettere già un piede nel prossimo turno, ma sappiamo che sarà dura. Contro lo Young Boys non ci sarà Cristiano (per squalifica, ndr), sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo è uno sport di squadra, si gioca in 11 e chi sarà in campo darà il massimo". Sui compiti tattici: "Allegri mi chiede personalità e di giocare più vicino all'area avversaria, anche per trovare il mio primo gol con la Juve. La mia non è una carriera lunga e non ho segnato molto ma, prima o poi, arrivera' anche la rete" le parole a Sky.