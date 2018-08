JUVE, ALLEGRI: "DYBALA SERENO, NESSUN CONTRACCOLPO DA CR7"

31/08/2018

"Dybala e' sereno, è alla ricerca della migliore condizione. Contraccolpo per Ronaldo? No, Cristiano e' uno stimolo per tutti". Allegri getta acqua sul fuoco dopo la panchina dell'argentino nel match con la Lazio, allontanando l'ipotesi ricadute psicologiche dopo l'arrivo di CR7: "Paulo ha iniziato dopo e ha giocato poche partite - ha aggiunto il tecnico -. L'arrivo di Ronaldo e' uno stimolo, c'e' grande competitivita”.