ITALIA, ZAZA: "PER CRESCERE SERVE SOLO LAVORARE INSIEME"

10/09/2018

Serata amara per l'Italia e per chi come Simone Zaza non ha trovato la via del gol: "Contro una squadra forte come il Portogallo campione d'Europa abbiamo giocato bene, a tratti dominando la partita e avendo le nostre occasioni. Siamo in fase di sperimentazione, abbiamo cambiato tanto rispetto alla Polonia, ma dobbiamo continuare per questa strada. Non dal punto di vista del risultato, ma da quello del lavoro. Dobbiamo ascoltare ciò che dice Mancini e rialzarci".