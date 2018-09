ITALIA, ROMAGNOLI: "SIAMO GIOVANI E FORTI, CRESCEREMO"

10/09/2018

"Ci vorra' un po' di tempo, siamo molto giovani. Dobbiamo giocare insieme, i risultati arriveranno. Siamo giovani, siamo molto forti, ci vorra' del tempo ma sicuramente faremo bene". Il difensore della nazionale italiana Alessio Romagnoli prova a guardare avanti dopo la sconfitta subita in Portogallo: "Potevamo fare molto di piu', il primo tempo siamo stati cosi' cosi', poi dopo il gol di Silva ci siamo dati una svegliata e ci abbiamo provato. All'inizio non riuscivamo a trovare tante linee di passaggio - ha aggiunto ai microfoni Rai - Nel secondo tempo siamo stati un po' piu' corti e abbiamo giocato molte piu' palle. Difficolta' in zona gol? Per vincere le partite devi segnare ma e' colpa di tutti, non solo di chi e' davanti".