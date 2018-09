ITALIA, MANCINI: "PER VINCERE BISOGNA FAR GOL..."

10/09/2018

Dopo il pareggio con la Polonia, ecco la sconfitta per 1-0 contro il Portogallo. Un'altra serata incolore per l'Italia, tante sbavature e una sterilità in avanti che preoccupa il ct Roberto Mancini: "Dobbiamo far crescere i giovani, non abbiamo alternative. Migliorando la condizione fisica tutto sarà più facile ma dobbiamo essere più efficaci in attacco. Dobbiamo però trovare soluzioni, c'è da lavorare". Inesperienza, gambe più pesanti rispetto agli avversari, incapacità di costruire occasioni pericolose. Segnali d'allarme per Mancini che fatica a dissimulare il suo disappunto: "Dobbiamo trovare una soluzione per arrivare alla porta avversaria" ha non a caso sottolineato più volte il ct. "Non riusciamo a segnare, questo è un problema che dobbiamo risolvere. Dobbiamo cercare di limitare anche gli errori in fase di ripartenza, ma i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere. Nel primo tempo abbiamo avuto molte più palle che tenevamo avanti, con due attaccanti che avevano la possibilità di giocare tra loro. E poi dobbiamo crescere, non c'è niente da fare: quando un ragazzo è giovane e non gioca ad alti livelli è chiaro che può avere difficoltà nelle prime partite".