ITALIA, IMMOBILE: "L'INTESA ARRIVA DANDO IL MASSIMO"

09/09/2018

"Il mio ruolo? Per me è indifferente, lo decide il mister. Quello che mi preme dire è che tutto nella testa: quando scendo in campo, che hai un attaccante vicino o due o tre, l'importante è che ci sia la determinazione per fare bene". Così Ciro Immobile, attaccante della Nazionale, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Portogallo in Nations League. "L'affiatamento lo puoi trovare soltanto mettendo sempre il 100% per riuscire ad aiutare i compagni vicino. L'importante è metterci la grinta", ha aggiunto.