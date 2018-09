ITALIA, BONAVENTURA: "NON E' STATA UNA PESSIMA PARTITA"

10/09/2018

"C'e' da lavorare e giocare insieme. Questa squadra ha delle qualita' per poter far bene". Lo ha detto Giacomo Bonaventura ai microfoni Rai dopo la sconfitta della nazionale italiana contro il Portogallo in Nations League. "C'e' grande dispiacere, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di mettere in difficolta' il Portogallo ma non ci siamo riusciti - ha aggiunto il centrocampista degli azzurri - L'Italia non ha fatto una pessima partita, penso che con questo Portogallo ce la possiamo giocare. Sicuramente stasera potevamo fare meglio ma non ho visto tante differenza tra il Portogallo e noi".