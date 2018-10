Zhang, debutto da presidente: "E ora speriamo di andare avanti così fino alla fine"

30/10/2018

La sua "prima" da presidente dell'Inter. Steven Zhang, 26 anni, si è goduto a modo suo questo debutto vincente e convincente: sesto successo consecutivo in campionato, secondo posto alla pari del Napoli, i complimenti univoci verso quest'Inter solida e (anche) bella da vedere. "Credo che in questa gara i nostri giocatori abbiano dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l'un l'altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%".



Le sua parole di Inter Tv. "La squadra ha confermato di poter gestire gli impegni in Champions League e di poter poi vincere in campionato, da partite come quella contro il Barcellona possiamo imparare per migliorare ogni volta". Quindi un pensiero per Luciano Spalletti. "Faccio i miei complimenti al nostro allenatore e a tutti i giocatori, speriamo di andare avanti così fino al termine della stagione", ha detto Zhang.

Per lui era un ritorno a Roma, modo migliore non c'era per festeggiare. "Ero felice di essere di nuovo in questo stadio, so che qui i nostri giocatori possono ottenere buoni risultati...", ha concluso.