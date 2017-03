Zanetti rimpianto Dybala: "Era quasi dell'Inter"

23 marzo 2017

E' volato in Argentina a Cordoba dove ha inaugurato la prima Academy dell' Inter nel suo Paese Javier Zanetti . Emozionato e orgoglioso il vicepresidente: "Vedere la gioia dei bambini e delle loro famiglie è stupendo". Poi, parlando ai microfoni di La Voz, Zanetti ha raccontato un retroscena di mercato: "Siamo stati molto vicini a prendere Dybala , ma alla fine l'affare non si è concretizzato. Dal mio punto di vista spero che possa fare grandi cose con la maglia dell'Argentina".

"Stiamo ammirando le sue giocate - ha aggiunto Zanetti - anche se adesso è un nostro avversario". L'ex capitano nerazzurro è convinto che prima o poi arriverà anche il momento di Icardi con la maglia dell'Argentina: "Ho parlato con Bauza, non credo che Icardi venga scartato per ragioni extracalcistiche. Sono sicuro che prima o poi arriverà la sua occasione, se la merita perchè è il nostro capitano e con i suoi gol ci sta trascinando in questa stagione".



Zanetti parla poi del futuro dell'Inter con la nuova proprietà: "Suning è una società seria che ha grandi ambizioni per quanto riguarda l'Inter. In precedenza il nostro ciclo è durato 7 anni e successivamente è finito, adesso ci sono le basi per poterne riaprire un altro".