Zanetti: "Inter-wall? Imbrattato da vandali. Ma rimane bellissimo: la Storia non si macchia mai"

23 marzo 2018

Un vandalo non può certo cancellare la Storia. E poche macchie rosse non macchiano il passato nerazzurro. In occasione della presentazione di InterWall , il murale sito in via Borsieri a Milano dedicato ai 110 anni di storia del club nerazzurro imbrattato nella notte tra mercoledì e giovedì da qualche teppista, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è così espresso: "Rimane sempre una bellissima opera, è stato un atto vandalico di persone che sinceramente non sono tifosi di calcio . Rimane un bellissimo murale, dove dentro c'è il DNA dell'Inter che è la cosa più importante. E la storia non si macchia mai. Io rappresentato su questo muro? E’ un orgoglio, un onore e rappresenta una grandissima responsabilità. Non potevo pretendere una cosa migliore che fare parte della storia dell’Inter".

Interrogato poi su questo finale di stagione, l'argentino è stato chiaro a partire dall'obiettivo Champions: "Sono molto fiducioso, come lo ero durante il periodo di difficoltà - spiega a Premium Sport -. Tutte le squadre hanno delle difficoltà, ma l’importante è saperle superare e credo che questa squadra adesso stia facendo bene. Il gruppo ci tiene, vuole raggiungere quest’obiettivo e speriamo di continuare così. Derby decisivo per il quarto posto? Il derby è sempre una partita importantissima perché è molto sentita. Si affronteranno due grandi squadre che hanno lo stesso obiettivo. Ma prima dobbiamo pensare al Verona, poi prepareremo al meglio la sfida al Milan.



Lo storico capitano nerazzurro è poi intervenuto sulle parole di Sampaoli, che non è stato tenero con Icardi: "Non so quali saranno le scelte definitive del ct Sampaoli. Posso solo dire che noi siamo contentissimi di Mauro, è il nostro capitano e sta dimostrando il suo valore. In campo sta facendo vedere di poter aspirare ad andare al Mondiale, poi non so quando e come verranno prese le decisioni. La cosa più importante è che Mauro continui così e mi auguro per lui che possa andare al Mondiale. Lautaro Martinez in coppia con Icardi all’Inter? Lautaro ha tutto il futuro davanti. E anche nella nazionale argentina può tranquillamente giocare in coppia con Mauro".