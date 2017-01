Zanetti: "Icardi verrà convocato presto dall'Argentina"

25 gennaio 2017

Per il suo peggior nemico Diego Maradona è la settima scelta dell'attacco argentino, il ct Bauza nega di avere problemi con lui, ma non lo convoca praticamente mai. E così a scendere in campo per difendere Icardi è il vicepresidente dell'Inter. Javier Zanetti che per lui spende parole importanti: "E' un grande professionista. Per me l'opportunità della convocazione arriverà a breve e farà anche bene, ha un gran futuro".