Wanda Nara a Tiki Taka: "Contatti Icardi-Juve? Gli unici sono i 7 gol di Mauro ai bianconeri..."

03/09/2018

"Se Icardi è stato cercato dalla Juve ? Non so, dico che l'unico contatto che Mauro ha avuto con la Juve sono stati i 7 gol che ha fatto ai bianconeri". A Tiki Taka Wanda Nara, moglie di Maurito, sfugge alla domanda sulle voci di mercato di questa estate: "Mauro ha dimostrato a tutti la sua scelta, ovvio che siano arrivate offerte, non può che far piacere". "Quanti gol segnerà Icardi? "Non abbiamo una tabella a casa. Speriamo più di Cristiano".

Wanda Nara rassicura poi i tifosi dell'Inter sulle condizioni di Icardi, che ha assistito dalla tribuna alla gara di Bologna per infortunio: "E' già atterrato negli Stati Uniti, adesso aspetta di giocare con Guatemala e Colombia". Su Cristiano Ronaldo, ancora a quota zero gol in Serie A dopo tre giornate: "Cristiano non è uno che non dorme perché non ha segnato. Icardi com'è quando non segna? Io sparisco, non mi faccio trovare a casa...".