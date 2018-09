Vecino: "L'effetto-Tottenham lo porteremo a Marassi. Sarà dura"

20/09/2018

Vecino, l'uomo chiamato Champions: felice come dev'essere dopo due gol (i suoi) che sono la storia interista recente (Lazio e Tottenham); e motivato il giusto perché "la prossima partita è contro la Samp, non possiamo sbagliarla e loro sono molto forti". Si è preso la scena europea, e due giorni dopo a Inter TV racconta quel che gli è capitato.



"È sempre bello fare un gol, sono felice di come è andata a finire e della magica serata che abbiamo vissuto tutto insieme. Le partite di Champions sono molto complicate, loro sono andati avanti ma abbiamo sofferto e abbiamo creduto fino all'ultimo alla vittoria".

E poi. "Contro la Sampdoria dobbiamo sfruttare la fiducia guadagnata da questa partita, sabato sarà un campo difficile come sempre. Loro giocano palla a terra molto bene, sono tecnici e dovremo chiudere bene le linee di passaggio, con grande attenzione", ha aggiunto.