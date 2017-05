Vecchi: "Gabigol? Le scuse gli fanno onore"

23 maggio 2017

"Apprezzo le parole di Gabriel Barbosa, si è scusato con i compagni e con i tifosi. Gli fa onore. Gli parlerò da allenatore e poi parlerà lui con i compagni". Stefano Vecchi, alla guida dell'Inter dopo l'esonero di Pioli, commenta il messaggio di scuse pubblicato su Facebook da Gabigol. L'attaccante nerazzurro ha ammesso di aver sbagliato a lasciare la panchina a gara in corso contro la Lazio all'Olimpico definendo il suo atteggiamento 'sconsiderato'.



Per Vecchi sono gli ultimi giorni sulla panchina dell'Inter, poi lascerà spazio al nuovo allenatore che sarà probabilmente Luciano Spalletti. "L'anno prossimo - dice dopo aver ricevuto il 'Premio Maestrelli' - il posto in più in Champions League aiuterà a programmare meglio la stagione. I nomi associati all'Inter per la prossima stagione sono quelli di allenatori molto bravi. Questa squadra deve avere un allenatore top. Io sono un uomo della società, conosco il mio ruolo e devo dire grazie al club per l'esperienza che sto vivendo con grande entusiasmo. Stiamo parlando del rinnovo con la Primavera, sarei contento di tornare a lavorare con i miei ragazzi in vista di un nuovo campionato Primavera che sarà molto stimolante".