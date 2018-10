Valentino incita Icardi: fai gol nel derby!

15/10/2018

Che Valentino, uno dei figli che Wanda Nara ha avuto da Maxi Lopez, fosse un grandissimo tifoso del patrigno Mauro Icardi lo si era già capito quando arrivò la convocazione nella Nazionale argentina dopo un'assenza di quattro anni: una corsa piena di felicità per la bella notizia. E ora Vale incita Maurito in vista del derby di domenica sera contro il Milan per fare tanti gol e riconfermarsi capocannoniere della Serie A: "Non devi sbagliare". Ecco il video postato da mamma Wanda su Instagram.