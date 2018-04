Under 21, Gagliardini: "Donnarumma è sereno, Italia un grande gruppo"

16 giugno 2017

Roberto Gagliardini è uno dei giocatori chiave dell'Italia che affronta l'Europeo Under 21 da favorita: "Ci sono sensazioni positive ed aspettative alte, sappiamo di essere un grande gruppo". Poi c'è tempo anche per commentare gli insulti ricevuti per essere andato a vedere Juventus-Barcellona allo Stadium lo scorso aprile: "Non c'è bisogno di rimanerci male, fa parte del mondo del calcio. I tifosi sono molto attaccati alla maglia e non hanno gradito questo mio comportamento. Ne ho preso atto e probabilmente non ricapiterà mai più".

Poi ci sono gli elogi al ct: "Di Biagio grande allenatore, sa preparare bene le partite: trasmette carisma e grinta". Il centrocampista ha parlato anche di Donnarumma, nell'occhio del ciclone per il mancato rinnovo con il Milan: "Lo vedo carico e sereno, come tutti noi pensa di fare un bel torneo. Non è influenzato da fattori esterni, non so cosa sia successo tra lui e la società. Oggi ci sono meno bandiere che in passato, mi piacerebbe diventare un simbolo nerazzurro". Poi si parla di Inter, cominciando da Spalletti: "Sono carico per la prossima stagione ma per adesso penso solo agli Europei".