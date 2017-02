Ufficiale: l'Inter presenta ricorso contro le squalifiche di Icardi e Perisic

9 febbraio 2017

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ricorso per una sola delle due squalifiche, invece l’Inter ha optato per il doppio ricorso: vuole infatti la riduzione di entrambe le squalifiche, per riavere il capitano e il croato contro il Bologna. Per domenica, intanto, i tifosi nerazzurri preparano una protesta sugli spalti di San Siro in stile spagnolo, annunciando una pañolada per testimoniare tutta la rabbia per le decisione prese da RIzzoli e dai suoi assistenti.