Tronchetti Provera promuove l'Inter: "Spalletti sta dando grinta, la qualità arriverà"

4 ottobre 2017

L 'Inter "sta dando risultati, ha un ottimo allenatore: Luciano Spalletti sta dando la grinta, poi arriverà anche la qualità. Per ora va bene". Marco Tronchetti Provera , ceo di Pirelli, sponsor del club, promuovela squadra nerazzurra. "Squadra fortunata? Senza la fortuna, è difficile fare risultati - ha proseguito Tronchetti Provera a margine della cerimonia di quotazione di Pirelli alla Bicocca a Milano - Derby? Non se ne parla mai prima".

Bocca cucita sul derby, in programma il 15 ottobre alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Rassicurazioni sulla partnership tra Pirelli e l'Inter, iniziato nel 1995: "C'è l'accordo per altri due anni, quindi andiamo avanti".