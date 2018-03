Topolino celebra i 110 anni dell'Inter

13 marzo 2018

Per l’occasione infatti il settimanale a fumetti più famoso d’Italia ha raccolto una vera e propria “squadra” di 17 giovani tifosi interisti che, indossando la prestigiosa maglia di Toporeporter degli inviati Under 13 del magazine, sono stati ospiti ad Appiano Gentile, realizzando un loro grande sogno: hanno incontrato e intervistato il bomber Mauro Icardi, l’indimenticato Capitan Zanetti, Mister Luciano Spalletti e il grande “portierone” Francesco Toldo, oggi a capo del progetto “Inter Forever”.



Le interviste nel settimanale sono accompagnate da tre divertenti storie brevi scritte da Francesca Agrati e disegnate da Alessandro Perina, in cui i quattro nerazzurri diventano personaggi a fumetti! I lettori troveranno Poldo e Zampetti, alias Toldo e Zanetti, alle prese con un’intervista interrotta dai soliti pasticci di Paperoga. Ci sarà poi il bomber Icarduck che sbalordirà tutti con un metaforico “colpo di testa” e infine il Mister Spallucci-Spalletti, impegnato in un allenamento decisamente particolare.



In Topolino è sempre forte la collaborazione tra sport e fumetto - dice Valentina De Poli, direttore di Topolino - Dopo il progetto “Insieme contro le discriminazioni nel calcio” e la celebrazione a fumetti di diversi campioni sportivi non potevamo perdere l’occasione di festeggiare con i nostri personaggi una delle squadre di calcio più amate d’Italia. I nostri giovani Toporeporter hanno realizzato un sogno, quello di incontrare i loro campioni del cuore ed è un po’ questa la magia di Topolino: fare sognare grandi e piccoli affrontando la realtà con il sorriso. A volte, come in questo caso, riusciamo davvero a rendere i sogni realtà!