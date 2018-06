Suning si compra tutta l'Inter

20/06/2018

Altro che dismissioni. Suning non cede - e lo avevamo già chiarito - e rilancia andando addirittura all'assalto delle quote di Thohir . Lo scrive il Sole 24 Ore, spiegando che Zhang starebbe pensando di rilevare le azioni che il socio di minoranza, vale a dire l'ex proprietario indonesiano, ancora possiede prendendosi così l'intera proprietà dell'Inter. Thohir, aveva spiegato ieri il quotidiano economico, sarebbe alla ricerca di un acquirente per la cessione del suo 30% e chiederebbe per il momento tra 150 e i 200 milioni.

Il magnate indonesiano, ancora ufficialmente presidente del club nerazzurro, pur non partecipando economicamente alle casse dell'Inter, ha mantenuto diritto di veto e tanto basta a limitare l'azione di Suning in occasione della stipula di nuovi contratti. Di qui, ovviamente, l'intenzione di Zhang di chiudere la questione comprando le azioni di Thohir per garantirsi mano libera in tutte le operazioni future.



Ma a quali condizioni? Una volta ancora il principale problema della famiglia Zhang è l'impedimento, da parte del governo cinese, di investire all'estero in settori non considerati basilari. Per aggirare il problema, spiega il Sole, Zhang Jindong starebbe provando a convincere Thohir a cedere le sue quote scambiandole con azioni del gruppo Suning. Un'operazione che aggirerebbe i divieti del governo centrale cinese e che porterebbe il 100% dell'Inter nelle mani di Suning.