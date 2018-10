Suning, già 478 milioni investiti per l'Inter. E presto 200 per Thohir

17/10/2018

Continuano gli investimenti per l'Inter da parte di Suning. L'azienda cinese di Zhang Jindong ha versato nelle casse del club nerazzurro altri 119 milioni di euro, nel corso della stagione 2017/18. Secondo quanto emerge dal bilancio della società interista al 30 giugno 2018, come spiegato da calcioefinanza.it, Suning ha erogato infatti un nuovo finanziamento da 119 milioni sotto forma di prestito soci, raggiungendo quindi la quota di 478 milioni di euro investiti nell'Inter a partire dal 2016 (considerando l'iniziale aumento di capitale e i precedenti prestiti).





Di questi, 105 milioni sono stati convertiti in capitale durante la stagione 2017/18 (conversione che ha permesso di mantenere in positivo il patrimonio netto consolidato, pari a 3,83 milioni), mentre altri 4 milioni sono stati rimborsati dalla società a Suning.

L'Inter al 30 giugno 2018 aveva, così, circa 227 milioni di debiti nei confronti dell'azionista di maggioranza.



POi si è vicini a un avvicendamento a livello societario in casa Inter con Erick Thohir pronto a cedere il suo residuo pacchetto azionario (il 31,05%) al gruppo Suning per una cifra attorno ai 200 milioni di euro che gli garantirebbe una plusvalenza di 157 milioni di euro circa, visto che dopo l’uscita di Massimo Moratti le sue quote valgono 42,5 milioni di euro.