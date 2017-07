Spalletti, vertice con Sabatini e Ausilio. Arriva Vecino. "Perisic importante"

23 luglio 2017

E nell'agenda di questo vertice di mercato, c'è l'affare Vecino che è giunto alla stretta finale. Proprio da qui arriverà l'ok definitivo, tant'è le visite mediche per Vecino ci saranno già oggi a Milano. Il centrocampista della Fiorentina è valutato 26 milioni, pagabili in due rate (2018 e 2019), per lui contratto di 4 anni. Non è escluso che Vecino raggiunga l'Inter in Cina, nelle prossime ore.



Spalletti ha poi parlato della seconda gara cinese dell'Inter, alle 14,00 ora italiana contro il Lione. "Nell'ultima partita ho visto progressi, mi aspetto che vengano confermati - ha proseguito Spalletti in conferenza stampa - Giocare ad alta intensità con queste temperature è difficile, si può sopperire con la tecnica. Cambieremo qualcosa, Kondogbia è a disposizione, Borja Valero sarà titolare. Icardi non sarà della partita, sta ancora recuperando dall'infortunio".

Sulla cessione di Bonucci da parte della Juve: "Parliamo di squadre importanti che possono fare cessioni importanti. E' già successo, penso a Pogba lo scorso anno. Hanno incassato molti soldi, anche se non sarà facile sostituire un calciatore di personalità come Bonucci".