Spalletti: "Oggi parlo con Sabatini e Ausilio. Perisic importante ma...". Domani c'è Vecino

23 luglio 2017

E nell'agenda del vertice coi dirigenti di mercato, c'è l'affare Vecino che, salvo sorprese, è alla stretta finale. Proprio da questo vertice dovrebbe arrivare l'ok definitivo, tant'è che si parla di visite mediche per Vecino già lunedì a Milano. Il centrocampista è valutato 26 milioni, pagabili in due rate (2018 e 2019), per lui contratto di 4 anni.





Spalletti ha poi parlato della seconda gara cinese dell'Inter, lunedì alle 14,00 ora italiana contro il Lione. "Nell'ultima partita ho visto progressi, mi aspetto che vengano confermati - ha proseguito Spalletti in conferenza stampa - Giocare ad alta intensità con queste temperature è difficile, si può sopperire con la tecnica. Cambieremo qualcosa, Kondogbia è a disposizione, Borja Valero sarà titolare. Icardi non sarà della partita, sta ancora recuperando dall'infortunio".

Sulla cessione di Bonucci da parte della Juve: "Parliamo di squadre importanti che possono fare cessioni importanti. E' già successo, penso a Pogba lo scorso anno. Hanno incassato molti soldi, anche se non sarà facile sostituire un calciatore di personalità come Bonucci".