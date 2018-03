Spalletti: "Il Milan ci preoccupa? Non solo loro, ma l'Inter c'è"

12 marzo 2018

Dopo il pareggio contro il Napoli, Spalletti considera ancora aperta la corsa allo scudetto. "Abbiamo fatto perdere lo scudetto al Napoli con il pari di ieri? Non direi - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. La corsa è ancora apertissima. Come sono aperti ancora tanti altri obiettivi di questa stagione". "Il Milan ci preoccupa? - ha aggiunto - Ci guardiamo intorno, ci sono anche Lazio, Samp, Atalanta. I primi quattro posti sono ambiti e noi siamo in corsa".