Skriniar fissa l'obiettivo: "Champions, poi vedremo..."

2 settembre 2017

E' una delle note positive della prima Inter di Spalletti anche se a Roma, nonostante la vittoria, ha dovuto fare i conti con la prima prestazione negativa della sua era nerazzurra. Per Milan Skriniar è però già il tempo di un primo bilancio con vista sugli obiettivi stagionali: "L'inizio di stagione personale? Sono contento, mi sono sentito molto bene con i compagni di squadra all'Inter - ha raccontato lo slovacco -. Devo continuare a giocare così sia all'Inter che in Nazionale".

Intervistato da Premium Sport, l'ex Samp ha poi spiegato: "Il mio inserimento veloce nella nuova squadra? Forse è stato facile grazie ai compagni che mi hanno aiutato tanto. Dicono che dietro siamo contati ma siamo tre difensori centrali e, oltre a me e Miranda, c'è anche Ranocchia che può giocare tranquillamente titolare".



Intanto la sua Inter va che è un piacere in campionato: "Abbiamo cominciato molto bene con Fiorentina e Roma e dobbiamo continuare anche dopo al sosta. L'obiettivo è tornare in Champions League: bisogna lottare partita dopo partita e poi vedere che succede. Ho parlato con Hamsik, ma non di argomenti relativi al campionato. I problemi dei tifosi con il mio nome (Milan, ndr)? Spero che adesso sia tutto a posto".