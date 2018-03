Sfregiato il murales nerazzurro: "Inter M..."

22 marzo 2018

Vandali in azione nella notte a Milano: è stato imbrattato e sfregiato il murales che l'Inter, con la partnership di Premium Sport, aveva fatto realizzare per celebrare i 110 della fondazione del club, denominato InterWall. Sul grande disegno sulla facciata di uno stabile di Via Borsieri, zona Isola, sono raffigurate le più importanti leggende nerazzurre. Lo spettacolo che ci si è trovati di fronte questa mattina è quello di un murales completamente imbrattato con vernice rossa e la grossa scritta: "Inter Merda".