Serie A, recupero 27ª giornata: lunedì la decisione su Milan-Inter

16 marzo 2018

Il Milan è stato eliminato dall'Europa League e ora si può fissare la data di recupero del derby della 27ª giornata, rinviata per la morte di Astori. Sono sette le partite da giocare: nei giorni scorsi sono state fissate date e orari di sei match, che si giocheranno il 3 e il 4 aprile. Resta Milan-Inter. In quella due giorni si disputeranno le gare di andata dei quarti di Champions League, quindi le partite di campionato non si potranno svolgere in notturna.



Da regolamento, la partita deve essere recuperata entro 15 giorni, o comunque alla prima data utile: ora che il Milan non sarà impegnato in Europa League, la prima data utile è il 3 aprile alle 18.30. La decisione verrà presa lunedì in Lega da Malagò. Resta aperta una questione: il Milan propone di giocare mercoledì 25 aprile alle 20.45. Si tratterebbe di un giorno festivo e in notturna, fattori che permetterebbedo di avere uno stadio pieno come in un posticipo domenicale. Non resta che attendere, Malagò deciderà dopo aver sentito sia l'Inter (a cui sta bene giocare il 3), sia il Milan.