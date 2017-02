Serie A, la Roma sbanca San Siro

LA PARTITA

La verità è che ci si aspettava di più, che era logico pensare a una gara tirata ed equilibrata, magari perfino brutta - come sono poi molte delle partite più importanti -, ma sicuramente appesa a un filo o giù di lì. Invece il solco tra Roma e Inter è ancora ampio e si è visto tutto. Tremendo e impietoso. Per l'Inter, va da sè.



La Roma che ha vinto a San Siro lo scontro che doveva riavvicinare la Milano nerazzurra alla Champions è una porta in faccia o, se volete, la campanella di inizio ora tra i banchi di scuola. Perché in fondo Inter-Roma va letta così. Da una parte c'è una squadra - quella di Spalletti - pronta, matura, consapevole e ben allenata oltre che qualitativamente di alto livello. Dall'altra c'è una creatura che magari sarà ma che fin qui non è che un'idea, anche in parte confusa, e in quanto tale alterna angoli di luce a corridoi bui. Soprattutto, però, una squadra che è ancora troppo nervosa e troppo poco lucida, molto muscolare e molto poco tecnica. Va a ondate l'Inter, ma sono sussulti più che respiri, sono la testa tirata fuori dall'onda con affanno per non annegare piuttosto che la nuotata sicura e fluida.



In mezzo a questo mare si salva Gagliardini, cui è rimasto addosso l'insegnamento di Gasperini e cerca, quindi sempre e comunque la giocata. Era il barometro del perfetto meccanismo bergamasco e tale tenta di restare. Non fosse che le lancette dell'orologio interista si muovono confuse attorno al suo centro e non segnano mai l'attimo giusto. Prendete il primo tempo: l'Inter, in qualche modo, riesce a timbrare il cartellino con quattro occasioni o potenziali occasioni. Tra queste solo una volta Szczesny deve sporcare i guantoni per respingere una conclusione di Brozovic. Nella Roma, invece, il meccanismo è oliato e preciso. Alla prima occasione Nainggolan tira fuori una perla che fai fatica a fotografarla, figurarsi a prenderla. Altre due volte Handanovic deve superarsi per dire no a Dzeko e Salah. Quattro tiri da una parte, una parata. Tre dall'altra, un gol e due miracoli. Intesa la differenza?



Ovviamente non è tutto qui, perché la Roma comincia a vincere la partita negli spogliatoi. Pioli commette il primo errore quando decide di non riportare, come sarebbe logico, a quattro la difesa e regala le fasce alla Roma offrendo la sua Inter alla voracità giallorossa. Spalletti, al contrario, comincia a vincerla puntellando Candreva con Juan Jesus e Perisic con Rudiger e Bruno Peres. In mezzo, poi, è tutta una cuccagna, perché De Rossi e Strootman si mangiano Joao Mario e Brozovic e al resto ci pensano i soliti Nainggoln e Salah.



Fatto sta che fino almeno a metà secondo tempo non c'è partita mai. Poi, ovviamente, viene fuori l'Inter e si regala almeno un pezzo di finale emozionante. Icardi sfrutta l'unica buona intuizione della gara di Perisic e trova il 2-1 a 10' dalla fine. Poi ci pensano uno sciagurato intervento di Medel su Dzeko e il rigore di Perotti a richiuderla. Game over. Un po' su tutto. Sia chiaro, l'Inter che vince 8 delle ultime 10 partite non è una squadra in crisi. Forse, però, non è pronta per la Champions, per i grandi palcoscenici. Basta vedere quest'ultima recita alla Scala del calcio. Era logico pensare che avrebbe cantato da dio. Ma le è venuto fuori un urlo stonato, e di dolore.