Serie A: Juventus-Inter, il derby d'Italia è stellare

5 febbraio 2017

Lo Stadium è già bollente per il super derby d'Italia di questa sera alle 20.45 tra Juventus e Inter , big match della 23esima giornata di serie A. I bianconeri, capolista con 51 punti, vogliono rafforzare il proprio primato e soprattutto vendicare la sconfitta di San Siro mentre i nerazzurri, che non vogliono perdere il treno per il terzo posto che vale la Champions, cercano l'ottavo successo di fila in campionato.

La squadra di Allegri viene da due vittorie di fila contro Lazio e Sassuolo senza subire gol, è a +9 sui nerazzurri e può contare sul fattore Stadium dove è vincente da ben 27 gare. La formazione di Pioli, che in carriera non ha mai battuto nè Allegri nè la Juventus, è reduce da sette successi consecutivi in campionato ma in settimana ha perso 2-1 a San Siro contro la Lazio nel quarto di finale di Tim Cup. I precedenti vedono i bianconeri in vantaggio con 79 vittorie, 57 a Torino, in 167 incontri totali; per i nerazzurri 46 successi, 11 dei quali in trasferta, l'ultimo datato 3 novembre 2012, 3-1 in rimonta con doppietta di Milito e rete di Palacio.



Il focus è ovviamente sulla sfida tra bomber, Gonzalo Higuain, proprietario della maglia numero 9 dell'Argentina, e Mauro Icardi, uno che sogna la 'camiseta albiceleste'. I due sono appaiati a 15 gol nella classifica marcatori dietro ai 16 di Dries Mertens: il Pipita segna da sei gare consecutive e vanta la miglior media realizzativa, un gol ogni 100 minuti, mentre Maurito è a secco da due turni e non segna in trasferta dalla doppietta di Empoli lo scorso settembre.