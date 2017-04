Serie A: Inter-Sampdoria 1-2, Pioli si allontana dalla Champions

LA PARTITA

Fine della corsa. A otto giornate dal termine, l'Inter scivola a nove punti dal Napoli e davanti a lei ha altre due squadre (Lazio e Atalanta, rispettivamente a +5 e +3) che in questo momento viaggiano ad altri ritmi. Addio Champions, dunque, anche se la sentenza non è ovviamente matematica. E attenzione anche per l'Europa League, visto che il sesto posto per ora non garantisce la qualificazione e dietro c'è il Milan a -1.



Sembrava una serata non troppo complicata per i nerazzurri, che a San Siro avevano vinto nove delle ultime dieci partite. La banda di Pioli, subito padrona del campo, in avvio si esprime molto bene con un 4-2-3-1 che ormai funziona a memoria ma presenta parecchi limiti contro formazioni che si chiudono con ordine e palleggiano con sicurezza. Perisic e Candreva danno ampiezza, Banega cerca di inventare sulla trequarti mentre a fare fatica è soprattutto Icardi, spesso in fuorigioco o, peggio ancora, fuori dal gioco della squadra. Un altro fattore negativo è in mezzo al campo, dove Brozovic (rispolverato dal 1' dopo Inter-Roma) fatica a trovare i giusti tempi d'inserimento e Gagliardini è costretto a uscire dopo 45 minuti per lasciare spazio a Kondogbia.



La Sampdoria, dopo la rete subita da D'Ambrosio al 35' (destro al volo deviato in maniera decisiva da Bereszynski), è brava a non accusare il colpo e, anzi, per poco non va al riposo in parità, visto che Bruno Fernandes - dopo un errato colpo di testa di Medel - colpisce il palo al 46' prima che Schick spari incredibilmente a lato. L'1-1 arriva però al 50', quando lo scatenato Schick - sugli sviluppi di un corner - devia in rete da pochi passi dopo un colpo di testa di Silvestre. L'Inter, colpita a freddo, nella ripresa si distende male e con troppa frenesia, favorendo l'ottimo palleggio dei blucerchiati, molto pericolosi in ripartenza. Icardi ha una grande chance al 72', ma - servito col contagiri da Candreva - manda incredibilmente alto da pochi passi e con la porta spalancata. Non perdona, invece, Quagliarella, letale su rigore al minuto 85: Brozovic allarga il braccio su una punizione di Alvarez e dagli 11 metri l'attaccante napoletano cancella ogni residua speranza Champions per una squadra non ancora matura.