Serie A: Inter-Roma con la Champions sullo sfondo

26 febbraio 2017

Luci a San Siro questa sera per il big match della 26esima giornata di serie A tra Inter e Roma. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila e sono chiamati a rispondere al colpo dell'Atalanta che ha vinto a Napoli e si è portata a -3 dal terzo posto dei partenopei. I giallorossi, a +8 sulla squadra di Pioli, hanno una grande chance per volare a +5 sugli azzurri di Sarri e ipotecare la seconda posizione.



Sfida molto delicata al Meazza con Inter e Roma che si giocano una bella fetta di Europa. I nerazzurri, che hanno ricevuto la visita del presidente Erick Thohir, arrivato dall'Indonesia per assistere alla partita, sono obbligati a vincere per restare in corsa per il terzo posto che vale la Champions anche perchè l'Atalanta, col successo del San Paolo, si è portata a -3 dal Napoli: Pioli deve fare a meno dello squalificato Miranda ma ritrova Icardi dopo i due turni di squalifica.



'Maurito' è atteso da una grande prova visto che dall'altra parte c'è l'attuale capocannoniere della serie A, Edin Dzeko: il bosniaco è già a 19 reti mentre l'argentino è fermo a 15, seppur con 8 assist che ne fanno uno dei migliori in assoluto. Dzeko è l'uomo copertina della Roma di Spalletti che va a caccia del quarto successo di fila e ha la ghiotta chance di ipotecare il secondo posto: con la sconfitta del Napoli, i giallorossi potrebbero volare a +5 e garantirsi una bella fetta di Champions diretta.



L'Inter ha vinto gli ultimi due precedenti giocati a San Siro mentre la Roma non passa al Meazza dall'ottobre 2013 quando si impose con un rotondo 3-0 firmato dalla doppietta di capitan Totti e da Florenzi.