Serie A, Inter-Parma 0-1: Dimarco punisce Spalletti

15/09/2018

LE PAGELLE

Handanovic 6: prova a tenere a galla l'Inter. Quando Gervinho si materializza davanti a lui, la risposta è un mix perfetto di senso della posizione e istinto. Buona parata anche su Stulac. Sul sinistro di Dimarco però si arrende

Candreva 6,5: tanta corsa e qualità. La corsia destra è il suo regno, ma spesso taglia il campo per sorprendere la difesa del Parma e mischiare le carte. Buoni inserimenti, tentativi dal limite, cross e coperture finché resta in campo

Keita 5: veste i panni del falso nove, senza dare riferimenti. Fa movimento per gli inserimenti di Perisic & Co, ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Ha un paio di mezze-occasioni, ma le spreca calciando debolmente. La sua gara dura solo un tempo

Icardi 5: gioca 45', ma non si vede. Mai uno spunto, una giocata o un movimento interessante per favorire gli inserimenti dei compagni. Prova opaca

Dimarco 7: man of the match. Prima salva sulla linea un sinistro a botta sicura di Perisic, poi punisce i nerazzurri con un sinistro velenoso che beffa Handanovic. La rivincita dell'ex

Gervinho 6,5: attacca la profondità sfuttando la sua velocità e cercando di sorprendere la retroguardia nerazzurra in contropiede. Buono il feeling con Inglese. Unico neo la conclusione a tu per tu con Handanovic. Cala nella ripresa

Bruno Alves 6,5: esperienza e sangue freddo. Guida con ordine la difesa, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Con Keita ha vita facile, ma se la cava bene anche con Icardi. Un Insieme a Iacoponi un baluardo sulle palle alte.