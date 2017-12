Serie A, Inter-Lazio 0-0: senza reti lo scontro-Champions

LA PARTITA

L'Inter riparte piano: dopo due sconfitte di fila e la bruciante eliminazione in Coppa Italia nel derby contro il Milan, la squadra di Spalletti strappa un punto a una Lazio più propositiva e rapida e si conferma al terzo posto visto che le romane hanno una partita in meno. L'anno si chiude senza drammi ma ugualmente con diversi punti interrogativi. Primo tra tutti: il gol. Uno solo nelle ultime sei partite, coppa compresa. Se non segna Icardi non lo fa nessuno e fisicamente la squadra si conferma in sofferenza, incapace di dare la sterzata e fare la giocata decisiva per quanto stasera i nerazzurri ci abbiano provato mostrando volontà e determinazione. Ma se una squadra poteva vincere quella era la Lazio che ha dimostrato la consueta abilità nel chiudere gli spazi e ripartire veloce. Ma ha pagato la serata non di grazia di Luis Alberto e Milinkovic, due uomini spesso decisivi. Un pari che non fa male a nessuno ma nemmeno che fa fare il salto di qualità e di certo non consente a Spalletti di rivedere la luce. Il gioco della sua Inter resta prevedibile: mancano la profondità, le triangolazioni, le giocate individuali capaci di creare superiorità. Ma la classifica resta lusinghiera e da questo il tecnico dovrà ripartire. La Lazio deve imparare ad essere più concreta e cattiva in zona-gol ed è quella che forse esce col maggior rammarico.



Per quello che ha tutta l'aria di essere un vero e proprio spareggio-Champions, Spalletti e Inzaghi si confermano "abitudinari": sono loro, infatti, tra gli allenatori che più volte hanno confermato lo stesso 11. Il tecnico nerazzurro è costretto, in realtà, a una mini-rivoluzione difensiva con Cancelo a destra, Santon a sinistra e la coppia centrale Ranocchia-Skriniar. Per il resto schieramento-tipo visto tante volte in stagione. Idem per Inzaghi, che a destra sceglie Bastos e non tocca nulla della sua formazione ideale dove Luis Alberto agisce alle spalle di Immobile.



Il primo tempo è intenso e tutto sommato equilibrato con la Lazio che costruisce più occasioni ma con l'Inter che ha la più pericolosa (Perisic a botta sicura viene stoppato da Strakosha). I nerazzurri provano a portare un pressing alto per cercare soluzioni alternative a una manovra che resta lenta e che non trova praticamente mai l'imbucata in verticale: proprio per cercare quella profondità che all'Inter manca Candreva tenta spesso di accentrarsi ma la squadra di Inzaghi è compatta e si copre bene per poi ripartire veloce e ribaltare rapidamente l'azione sulla spinta di Milinkovic e Luis Alberto. Leiva nel mezzo è un recuperatore vero di palloni, Borja Valero e Vecino non sempre hanno la giusta rapidità di passaggio o di impostazione della giocata anche se poi sono loro a tentare di portare densità a ridosso dell'area avversaria.



L'Inter riparte nel secondo tempo come aveva fatto nel primo: provando a dare intensità e a portare pressione mettendo in vetrina un Cancelo vivace. La velocità di esecuzione, però, resta un punto debole. A correre, quando si distende, è invece la Lazio: e l'azione travolgente che porta al rigore prima dato (poi tolto col VAR) per un tocco di braccio di Skriniar è il manifesto della qualità di Milinkovic (quando parte palla al piede) e della rapidità di Immobile dentro l'area. Inzaghi si gioca Lukaku e Felipe Anderson per dare la sterzata decisiva a una gara che resta intensa e combattuta in mezzo al campo con squadre compatte che non concedono facilmente spazi. La maggior energia, comunque, la mettono in campo i biancocelesti, rivitalizzati dai nuovi entrati e capaci di mettere in apprensione Handanovic. Anderson, ben assistito da Immobile, si divora il gol prima di un finale con squadre lunghe in cui, in teoria, può capitare di tutto. ma in cui, in pratica, non cambia nulla e lo 0-0 non sposta più di tanto gli equilibri del campionato. E della classifica, la nota più lieta per Spalletti in questo finale di 2017.