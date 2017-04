Serie A: Inter, il treno per l'Europa passa dalla Sampdoria

3 aprile 2017

Il pareggio del Napoli con la Juventus tiene viva una flebile speranza per la rincorsa dell'Inter ad un posto in Champions per la prossima stagione. Difficile, perché anche in caso di vittoria sulla Samp, infatti, i nerazzurri si troverebbero a 6 punti dai partenopei con 8 gare ancora da disputare. Però possibile. Centrare l'Europa League risulta dunque l'obiettivo primario per la squadra di Pioli che vuole a tutti i costi evitare i preliminari e tenere a distanza di sicurezza il Milan, reduce dal mezzo passo falso di Pescara.



Fra due settimane ci sarà infatti il derby e l'Inter farà di tutto per arrivarci con un buon margine in classifica. La sfida di San Siro rappresenta invece per la Sampdoria un test interessante anche se Giampaolo dovrà fare a meno del suo attaccante più prolifico: Luis Muriel, fin qui a segno 10 volte, si è fermato per un problema muscolare accusato durante il match del girone di qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018 tra la sua Colombia e la Bolivia. I blucerchiati, vincenti 1-0 all'andata con gol di Quagliarella, proveranno a sfatare il tabù legato alle trasferte di San Siro con l'Inter: l'ultima affermazione risale infatti alla stagione 1996/97 con un 4-3 in rimonta firmato Montella (doppietta), Franceschetti e Mancini.