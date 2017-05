Serie A: Inter fine della corsa, il Sassuolo vince 2-1

LA PARTITA

Con due punti in sette giornate l’Inter è malinconicamente ultima in serie A in questa classifica virtuale. E in un ambiente depresso la soluzione è sempre la stessa, proprietà italica o cinese, l’esonero del tecnico. Via Pioli tocca all’altro Stefano, Vecchi, che ha un invidiabile record. Una panchina e una vittoria. E una vittoria è l’imperativo per agganciare la Fiorentina al settimo posto a un solo punto dal sesto che vale il preliminare di Europa League, occupato dal Milan di Montella. Poche novità rispetto alla gestione precedente a centrocampo c’è Brozovic con il talento acerbo di Joao Mario. In difesa torna Murillo che fa coppia con Andreolli. Davanti confermato il tridente Candreva-Icardi-Perisic. Di Francesco ha poche alternative in attacco, Matri e Defrel non sono in buone condizioni, e così l’occasione da sfruttare è per Iemmello.



L’avvio dell’Inter è promettente. Perisic è subito attivo sulla fascia sinistra, prima trova il fondo e crossa al centro ma la palla è alta per Icardi, poi la conclusione potente e di poco fuori. Altri due minuti e il croato scarica il sinistro sull’esterno della rete. La nuova gestione Vecchi almeno ha portato un po’ di energia alla squadra che fa la partita e trova le conclusioni di Joao Mario e Andreolli, ma il colpo di testa del difensore al 16’ è troppo centrale con Consigli che blocca con facilità. La prima vera palla gol arriva al 20’, Icardi trovato sulla linea del fuorigioco da Murillo controlla e poi fa partire un destro a fil di palo, con Consigli bravo nella deviazione. L’Inter ci crede, i tifosi no e per protesta la Curva nord decide di abbandonare il settore dopo avere dedicato alla squadra striscioni molto duri. I tifosi annunciano di andarsene a pranzo, e a mangiarsi il gol al 28’ è Mauro Icardi. La palla, a due passi dalla porta, sarebbe solo da spingere dentro ma l’attaccante trova il palo, colpito anche con il fianco sinistro. Ma per fortuna per il centravanti nulla di grave. L’Inter spreca e il Sassuolo ne approfitta.



Al 36’ i ragazzi di Di Francesco passano in vantaggio. Svarione di Murillo in uscita e a concludere in rete la triangolazione avviata da Sensi e che trova la sponda di Berardi è Iemmello. Per lui terzo gol in serie A il secondo consecutivo. Nerazzurri in confusione e nel finale di primo tempo Acerbi da due passi sfiora il raddoppio di testa. La ripresa inizia con una piccola rivoluzione, Vecchi boccia Nagatomo e Joao Mario, al loro posto Ansaldi ed Eder. E subito l’italo-brasiliano va vicino al pareggio entrando dalla sinistra nella difesa degli emiliani, ma sulla conclusione trova l’opposizione di Consigli. Dall’altra parte Handanovic è bravo su uno Iemmello scatenato, ma al 5’ l’attaccante di Catanzaro trova il bis sfruttando il cross dalla destra di Lirola. Il raddoppio dà la scossa all’Inter che ci prova con Eder e Brozovic ma Consigli è una saracinesca.



Passano i minuti e a poco a poco li nerazzurri si spengono. Gagliardini spara fuori ma a riaccendere la speranza è Eder al 25’. La conclusione dell’attaccante subisce una doppia deviazione e si va a insaccare nell’angolino alla sinistra di Consigli. La rete ha sbloccato l’Inter che ora ci crede e attacca a testa bassa e la mossa della disperazione di Vecchi è l’ingresso di Gabigol al posto di Andreolli con San Siro che finalmente applaude una mossa dell’allenatore. Nerazzurri che vanno vicini al pari con Perisic di testa, nell’assalto finale l’Inter offre il fianco al contropiede e Handanovic è bravo a salvare su Defrel. Gabigol si danna l'anima, ma rimedia solo un cartellino giallo per eccesso di agonismo. Arriva così un'altra sconfitta che allunga la serie nera dell'Inter e dimostra che alla fine è stato Pioli a pagare per tutti.