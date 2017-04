Serie A: Inter e Napoli, è l'ora del riscatto

30 aprile 2017

La grande domenica di Serie A della 34esima giornata si chiude alle 20.45 con il posticipo di San Siro che mette in scena un gustoso Inter-Napoli . I nerazzurri di Pioli , ormai fuori dalla corsa per l'Europa, vanno a caccia di un risultato positivo per rasserenare l'ambiente mentre gli azzurri vogliono tenere vivo il sogno del secondo posto (a -4), soprattutto se la Roma inciampasse nel derby con la Lazio alle 12.30.

Europa ormai sfumata per l'Inter che, con tre sconfitte nelle ultime 4 partite, è sprofondata a -8 dal quinto posto: col Napoli è una grande occasione per invertire la rotta (3 sconfitte nelle ultime 4 gare, vittoria che manca dal 13 marzo contro l'Atalanta) e riportare un po' di serenità ad un ambiente tornato di nuovo in piena depressione dopo il ko 5-4 con la Fiorentina. La squadra di Sarri invece vuole continuare a credere nella rincorsa al secondo posto, anche se il pareggio di Sassuolo ha reso ancora più difficile questo traguardo visto che i punti di distanza dalla Roma sono 4.



I partenopei scenderanno in campo sapendo il risultato dei giallorossi, impegnati alle 12.30 nel derby contro la Lazio, e non c'è dubbio che un risultato negativo della squadra di Spalletti possa dare ancora più carica a Insigne e compagni: nelle ultime 10 sfide in campionato tra Inter e Napoli ci sono stati 3 pareggi mentre nelle altre 7 occasioni ha sempre vinto la formazione di casa, 5 dei partenopei al San Paolo, 2 dei nerazzurri a San Siro; per trovare un successo esterno bisogna andare all'1 ottobre 2011 quando il Napoli di Mazzarri vinse 3-0 al Meazza contro i nerazzurri di Ranieri con gol di Campagnaro, Maggio e Hamsik.